Hospital Padre Albino Capta Coração, Rins e Córneas e Beneficiará Até Cinco Pessoas

No último sábado, 17 de Outubro, o Hospital Padre Albino realizou uma captação de múltiplos órgãos. O doador, 45 anos, teve morte encefálica confirmada na sexta-feira, dia 16, e a autorização para a doação, pela família, ocorreu no sábado.

“Hoje uma família perdeu alguém que ama e a dor é imensurável, só quem perde sabe o vazio, mas a família sensibilizada compreendeu a importância da doação. Por meio de uma vida, duas pessoas voltarão a enxergar, outras duas deixarão a hemodiálise e uma voltará a ter uma rotina normal sem medo do coração, de repente, parar. Somos muito gratos à família que, mesmo diante a sua dor, conseguiu enxergar a aflição de quem espera para não morrer”, agradeceu Renata Bocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino.

A captação levou 2 horas e 20 minutos. O coração seguiu para o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, e rins e córneas para São José do Rio Preto. A captação beneficiará até 5 pessoas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local