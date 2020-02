Hospital Padre Albino Anuncia Início Do Projeto Lean Nas Emergências

O HPA – Hospital Padre Albino deu início, nos dias 12 e 13 de fevereiro, ao projeto Lean nas Emergências, que tem o intuito principal de reduzir a superlotação na Unidade de Urgência e Emergência, o Pronto Socorro. Dessa forma, seria melhorada a gestão, racionalizados os recursos e otimizados os espaços e insumos.

“A ação contou com introdução do Programa 5S, auditoria na Unidade e os planos de ações, treinamento sobre VOC (voz do cliente) e VOP (voz do processo), além da apresentação do Kanban, sistema que contribuirá com processos administrativos, apontando visualmente medidas a serem tomadas, e o SIPOC, que monta o roteiro macro do fluxo que o paciente faz dentro do hospital”, informa nota oficial divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino.

Os especialistas do Hospital Sírio Libanês, Angela Souza e Gutemberg Lavoisier, já estiveram presentes na visita técnica, sendo que a próxima já está agendada para o início de março. Ainda conforme a informação, participaram da visita a diretora de Saúde e Assistência Social e administradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, o diretor médico, Luís Fernando Colla, a analista da qualidade, Bruna Andrade Coghi, e a coordenadora do Núcleo da Qualidade, Maria Cláudia Piccolo Barbosa.

Da Reportagem Local