Hospital Mahatma Gandhi Sedia Encontro De Psicologia Na Próxima Sexta

A ex-aluna do curso de Psicologia do Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, Tatiana Lamanna Lopes, está organizando a 3ª edição do Encontro de Psicologia, que, este ano, trará o tema ‘Criando filhos emocionalmente saudáveis’. O evento será no dia 9 de outubro, às 19h00, no afriteatro Amil Zakia do Hospital Mahatma Gandhi.

Ao lado dela, que é psicóloga clínica, haverá a presença da psicóloga Lilian Buniak, da psicopedagoga Micheli Honório e da psicóloga Tatiana Lamanna, com palestras sobre os seguintes temas: as famílias na contemporaneidade; papel dos genitores; a relação das tecnologias e os filhos; construção das subjetividades; inteligência emocional; ansiedade e depressão na infância e adolescência; distúrbios de aprendizagem; e escola e pais no trabalho em conjunto.

“Pela primeira vez, o evento contará com a participação da intérprete de Libras Marlene Batista, e ainda serão sorteados brindes como livros e CDs das palestrantes. O evento é aberto ao público, e o certificado de 3 horas será enviado no e-mail informado no ato da inscrição”, informa a nota oficial do Imes.

A própria Tatiana comenta o evento, falando sobre a parceria com o hospital e diversas empresas privadas: “Contamos com parceiros importantes, dentre eles o Hospital Mahatma Gandhi, e sem as ilustres palestrantes e a intérprete de Libras, que acreditaram na causa e nos resultados deste trabalho, o evento não seria possível”.

Mas atenção aos interessados: as vagas são limitadas e a inscrição poderá ser feita antecipadamente na rua Amazonas, número 860, e na rua Amazonas, 291. Haverá, no ato da inscrição, a arrecadação de uma toalha de banho, que será em prol do Hospital Mahatma ­Gandhi.

