Hospital Mahatma Gandhi Recebe Doação de Mais de 500 litros De Leite

Na última semana, o Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi recebeu no total 520 litros de leite. Uma das ações foi feita pelo Clube de Tênis, através do evento “Tardezinha no Quiosque” realizado no dia 20. Outra ação foi feita pelo Centro Educacional Técnico de Catanduva, por meio da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT.

De acordo com o Presidente do Tênis, Alex Tomazini, é um prazer poder ajudar entidades de Catanduva. “O Clube de Tênis acaba fazendo seu papel social, unindo entretenimento e ajuda ao próximo, ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a também serem benemerentes. Além do Hospital Mahatma Gandhi, o leite arrecadado no evento Tardezinha no Quiosque, que totalizou 946 litros, também foi dividido para o Programa Cidadão do Futuro, Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), Educandário José Zancaner, Casa do Caminho, Lar da Criança Lola Zancaner, Recanto Nosso Lar, Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) e Associação de Pais dos Excepcionais (APAE). Esperamos poder colaborar sempre, diante da grandiosidade do CTC e de seu significado para Catanduva, é nossa missão contribuir para uma sociedade mais preocupada em assistir aqueles que precisam”, comentou Alex.

Para Emerson Gonçalves, responsável pela Captação de Recursos do Hospital, a solidariedade move o mundo. “Ações como essas são belíssimas. A quantia arrecadada é de grande valia, pois consumimos em média mil e duzentos litros de leite mensais, ou seja, são quarenta litros diários. Os pacientes, colaboradores e diretores agradecem as doações para este hospital que hoje é referência nacional no tratamento de transtornos mentais e dependência química”, comentou.

A instituição possui outras necessidades na área da alimentação. “Nós temos 138 pacientes internos em regime SUS e o valor total da diária de cada paciente não é repassado, então contamos com as doações da população e com os eventos promovidos pelo próprio hospital. Por isso, a entidade necessita de outras doações como arroz, feijão, óleo, açúcar, produtos de higiene e limpeza, enfim, tudo o que se utiliza em uma casa. Toda ajuda é bem aceita, já que são itens muito usados na entidade”, finalizou Emerson.

O Hospital Mahatma Gandhi fica localizado na Rua Duartina, 1311 – Jardim Soto. Para realizar doações basta entrar em contato através do telefone (17)3524-9070.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local