Hospital Mahatma Gandhi Recebe Doação De Álcool De Usinas De Catanduva

Empresas com consciência social e que entendem e praticam a palavra Solidariedade tem contribuído com o hospital das dimensões do Hospital Mahatma Gandhi e da quantidade de pacientes e colaboradores que diariamente transitam pelas dependências da instituição, com a doação de álcool gel utilizada nesses dias de pandemia, pois é bastante alta. Na última semana a Confco Internacional Unidade Catanduva (antiga Usina Cerradinho) doou 200 litros de álcool 70%, assim como a Colombo Agroindústria S/A (Usina Colombo) que agraciou a instituição com outros 200 litros do mesmo produto e que foi recebido pela colaboradora Rejiana Balzi. “Este álcool será de extrema valia as limpezas de superfícies e mobílias, principalmente dos quartos utilizados pelos pacientes. A atitude da Colombo e da Confco nos enche de alegria e gratidão”, afirmou o Coordenador de Captação de Recursos e Eventos, Emerson Gonçalves.

O vice-presidente do Hospital Mahatma Gandhi, Marcelo Fernandes, concluiu que “para nós que vivemos o dia a dia e a dificuldade de se manter uma instituição como o Hospital, é reconfortante a atitude da Colombo Agroindústria e da Confco Internacional, sempre pensando na questão social e reforçando suas presenças junto à comunidade de modo edificante e responsável. Muito obrigado”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local