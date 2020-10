Hospital Mahatma Gandhi Recebe Doação de Álcool 70% Para Auxiliar no Combate à Covid-19

Empresas com consciência social e que entendem e praticam a palavra solidariedade tem contribuído com o Hospital Mahatma Gandhi, seus pacientes e colaboradores com a doação espontânea de álcool 70%.

Foi o caso da Usina Nardini que realizou na última quarta-feira, dia 07, a doação de 200 litros de álcool.

“Este álcool será de extrema valia as limpezas de superfícies e mobílias, principalmente dos quartos utilizados pelos pacientes”, explicou o Coordenador de Captação de Recursos e Eventos, Emerson Gonçalves.

O vice-presidente do Hospital Mahatma Gandhi, Marcelo Fernandes, também agradeceu o gesto. “Para nós que vivemos o dia a dia e a dificuldade de se manter uma instituição como o Hospital, é reconfortante a atitude da Usina Nardini, sempre pensando na questão social e reforçando suas presenças junto à comunidade de modo edificante e responsável. Muito obrigado”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local