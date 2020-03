Hospital Mahatma Gandhi Realiza Programação Especial Na Semana Da Mulher

O auditório do Hospital Mahatma Gandhi, Anfiteatro Amil Zakia, foi cenário de uma série de acontecimentos da última quarta-feira, (11). Muitas atividades foram realizadas para proporcionar as mulheres um dia agradável e prazerosa. As mulheres homenageadas são todas funcionárias do HMG.

A Ótica Kassis proporcionou massagem relaxante ao longo do dia pela esteticista/ reikiana Cinthia Urbinatti. Com músicas relaxantes e um cenário que proporcionava paz através das lindas imagens num telão, as mulheres (e até os homens) passaram pela massoterapia. Marcela Kassis, diretora da Ótica Kassis, pensou em cada detalhe e serviu doces como brigadeiro gourmet e beijinho, para todos que compareceram ao auditório, colocando inclusive em exposição os mais incríveis lançamentos de óculos.

À tarde foi servido delicioso coffe break preparado pela coordenadoria de nutrição do Hospital e na sequência todo o talento e carisma da Dra. Ana Paula Polachini, renomada Advogada, Docente da Faculdade de Medicina de Catanduva e do curso de Direito da Unifipa, que foi recepcionada pelo Diretor Financeiro Márcio Humel. Sua palestra abordou o tema “Cultura e Cotidiano da Mulher” e despertou a atenção geral.

Ao final foram sorteados vários brindes, proporcionados por: Esporte Show, Chiquinho Sorvetes, Viva Plantas, Le Femme, Loja Dona Angola, Padre Albino Saúde, Mistura Fina, Fabiana Herédia, Cyntia Estética, Naiara Apolinário Estética, Dra Natalia Kassis e Ótica Kassis.

O evento foi realizado pela Coordenadoria de Captação de Recursos e Eventos, pela Assistência Social e pela Nutrição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local