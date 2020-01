Hospital Mahatma Gandhi realiza limpeza em trechos próximos a UPA

Com o objetivo de manter a cidade limpa e evitar o surgimento de animais peçonhentos, o Hospital Mahatma Gandhi, realizou na última quarta-feira, 15 de Janeiro, roçagem e limpeza das áreas verdes em trechos próximos a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. A entidade colocou à disposição veículos, equipamentos e profissionais para realizar o trabalho.

De acordo com Marcelo Fernandes, vice presidente do Hospital Mahatma Gandhi, a atitude foi uma maneira de contribuir com a cidadania. “Entendemos que como uma instituição catanduvense devemos fazer além do estipulado. Somos gestores da UPA, mas também somos Catanduva”, destacou.

A atitude foi aplaudida pelos internautas. “Parabéns à diretoria do Mahatma Gandhi. Mantendo a cidade limpa e a população fazendo sua parte, vamos conseguir diminuir os casos de dengue em nossa cidade”, comentou um dos nossos leitores.

O vice-presidente também ressaltou que, além de deixar o ambiente harmonioso e saudável, todos são beneficiados. “Com uma cidade limpa, calçadas e canteiros com gramas aparadas e áreas maiores com matos cortados todos nós saímos ganhando. Estamos dando esta contribuição voluntariamente e com muito amor à essa população”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local