Hospital Mahatma Gandhi Realiza Festa de Natal Para os Pacientes

Nos dias 15 e 16 de Dezembro o Hospital Mahatma Gandhi realizou a festa de Natal aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), conveniados e particulares. A festa contou com cafés temáticos especiais e a presença do Papai Noel, que realizou a entrega de presentes aos atendidos. O evento foi realizado pelas coordenadorias de psicologia e terapia ocupacional, que não pouparam esforços para que fossem festas inesquecíveis, divididas em dias diferentes para evitar aglomeração em razão da pandemia da Covid-19. Os presentes foram arrecadados junto ao comércio de Catanduva e Pindorama, e ainda a primeira-dama de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho e o Centro Espírita que atua no hospital, obtidos pelo Centro de Captação de Recursos e da Assistência Social. O cardápio foi mais uma atração. A nutricionista selecionou opções variadas e deliciosas, preparadas com todo esmero pela equipe da cozinha do Hospital. Nesta sexta-feira, 25 de Dezembro, Dia de Natal os pacientes também participarão do tradicional almoço natalino, com pratos característicos da época.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local