Hospital Mahatma Gandhi Realiza Encontro Com Urologista E Colaboradores Homens

O Anfiteatro Amil Zákia, no Hospital Mahatma Gandhi de Catanduva-SP, foi palco de um importante encontro entre o urologista Dr. Marcel Calegari e os colaboradores masculinos da Associação Mahatma Gandhi.

A palestra faz parte cuidadosa programação que a instituição preparou para realizar ao longo deste “Novembro Azul”, o mês de prevenção ao câncer de próstata. De forma dinâmica e descontraída Dr. Calegari despertou nos colaboradores a atenção para esse tema que envolve inclusive o preconceito por estar associado ao exame de toque retal.

As mais diversas dúvidas foram esclarecidas e a plateia masculina ainda ganhou um mimo: um Bis Xtra acompanhado de um cartão da Associação Mahatma Gandhi, alusivo à campanha Novembro Azul, com os dizeres “Valorize sua vida. Homem que se cuida tem atitude! “ .

O evento foi realizado pela Coordenadoria de Captação de Recursos e Eventos do Hospital Mahatma Gandhi.

Diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019.

É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele, ocorrendo geralmente em homens mais velhos – cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos.

E lembre-se: uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Converse sempre com seu urologista sobre o tema, tirando dúvidas e quebrando preconceitos. A detecção e o tratamento precoces podem salvar vidas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local