Hospital Mahatma Gandhi Promove Festa Do Dia Das Crianças Para Pacientes Internados

Na manhã de sábado (10) aconteceu a festa do dia das crianças para os menores que estão internados na instituição Hospital Mahatma Gandhi. Enfermeiros, Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, educadores físicos, assistentes sociais e o departamento de captação de recursos e eventos do Hospital Mahatma Gandhi transformaram o sonho em realidade. Observando todas as normas de segurança, física e de enfrentamento ao Covid-19, reuniram as crianças na área verde da loja Dona Angola, numa manhã de sonho para esses menores acostumados a um horizonte tão escuro. Desta vez eles encontraram o colorido dos brinquedos, das guloseimas e da plena alegria de ser criança.

O evento contou com apoio especial de pessoas e empresas que viabilizaram este projeto. “A Glaucia Festas, como sempre, doando amor e muita alegria, arcando com o aluguel do pula-pula e com o algodão doce, participando ativamente daquele momento de alegria e solidariedade. A Coca-Cola forneceu os refrigerantes, a Padaria da Mamma foi responsável pelo delicioso bolo de aniversário, a Gelyart proporcionou os sorvetes picolés, os chocolatres BIS ficou à cargo da TOP Veículos, o fisioterapeuta Raphael Rainier Ângulo Vilarinho ofereceu as pipocas e o carrinho de pipoca e a Assistente Social Fabiana Herédia preparou e doou as esperadas e badaladas sacolinhas surpresa” contou a direção do HMG.

A diretoria da Associação Mahatma Gandhi dá os parabéns aos profissionais que fizeram esta festa acontecer em benefício das crianças internadas nesta instituição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local