Hospital Mahatma Gandhi Promove Campanha Janeiro Branco

O Hospital Mahatma Gandhi promove a campanha ‘Janeiro Branco – Quem cuida da men­te, cuida da vida’. O primeiro mês do ano traz como enfoque principal o cuidado e a cons­cientização sobre a saúde men­­tal. Angustia, ansiedade, deses­pe­ro, culpa, estresse, fobia, ob­­sessão, pânico, dentre outras. São doenças que devem ter todo um cuidado especial e não devem deixar que isso pas­­se despercebido.

O não trata­­mento pode desencadear outras doenças e pode levar até ao suicídio. “O primeiro mês do ano é dedicado à conscientização dos cuidados com a nossa saúde mental, quebrando tabus e mostrando a importância de estar em dia com o nosso cé­­rebro. A campanha, criada por psicólogos bra­­­­­sileiros, tam­bém tem como obje­ti­vo abrir no­­vas possi­­­bilida­­des para tratamentos nos aspectos e­­mo­­­­cionais e men­­­­­­­tais da nossa vida!”, in­­for­ma a asses­soria de imprensa do Mahatma.

Segundo o setor, o mês de janeiro foi escolhido, pois re­presenta, simbólica e cultu­ral­mente, um mês de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.

“Muitas vezes, ao fim de cada ano, fazemos avaliações de como foi o ano que passou e de como queremos que o pró­­ximo seja, e a campanha pro­põe o debate e o planeja­mento de ações em prol de sua saúde mental. Com a campanha pretende-se difundir um con­­ceito ampliado de saúde mental e saúde emocio­nal, como um es­­tado de equi­líbrio. Cuidar da saúde men­tal é autoco­­nhe­­ci­mento, é evitar doenças e criar estraté­gias de como lidar com as diver­sas situações da vida”, ob­­ser­­va o setor.

A campanha também tem como objetivo estimular para as pessoas falarem mais sobre o assunto e não terem vergonha de expor seus problemas que muitas vezes são vividos ca­lados.

Karla Sibro

Da Reportagem Local