Hospital Emilio Carlos Reestrutura Recepções E Adquire Novas Cadeiras Para Seguir Protocolo

A Fundação Padre Albino, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus e como medida de prevenção, reestruturou as recepções do Hospital Emílio Carlos, mantendo o distanciamento preconizado pelo Ministério da Saúde e autoridades sanitárias.

Uma das medidas foi a aquisição de novas cadeiras, que já foram instaladas e garantem aos pacientes a segurança necessária.

Segundo o sistema operacional padronizado feito pelo Ministério da Saúde, para o atendimento continuar com segurança deve – se manter distanciamento social de 1 metro dos usuários. Não havendo possibilidade de distanciamento, admite-se o uso de máscara cirúrgica por esses profissionais; higienizar, frequentemente, as mãos com água e sabonete líquido, seguindo os cinco momentos; realizar limpeza frequente do balcão. https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ 20200330_POP_EPI_ver002_Final.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local