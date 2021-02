Hospital Emílio Carlos Recebe Verba de R$ 400 Mil Para Custeio e Prestação de Serviços

O Hospital Emílio Carlos recebeu na segunda-feira, dia 22, verba de R$ 400 mil oriundas de emenda parlamentar da então deputada estadual Beth Sahão (PT). O recurso será utilizado para aquisição materiais de consumo (material hospitalar/laboratório; gêneros alimentícios e gás de cozinha; materiais de limpeza/higiene/descartáveis).

A verba também será destinada para prestação de serviços por terceiros (locações de equipamentos em geral, tanques de oxigênio, sistema hospitalar e licença de software; serviço de manutenção em equipamentos em geral, predial, elevadores e móveis). “Com essa verba vamos adquirir materiais de consumo indispensáveis para o hospital, assim como nos possibilita a manutenção de equipamentos, entre outros, garantindo a continuidade do atendimento aos usuários do SUS. As emendas parlamentares apresentadas pela deputada Beth Sahão são muito importantes para que o hospital mantenha os atendimentos com qualidade para pacientes de Catanduva e dos 18 municípios da região”, agradeceu a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, mantenedora do Hospital Emílio Carlos, Renata Rocha Bugatti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local