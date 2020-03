Hospital Emílio Carlos Realiza Sua Primeira Captação de Órgãos

Na última sexta-feira, 27 de Março, foi realizada a primeira captação de órgãos no Hospital Emílio Carlos (HEC).

O doador, de 49 anos, deu entrada no hospital no dia 24 de Março, após parada cardiorrespiratória e teve morte encefálica no dia 26.

“O Centro Cirúrgico do Hospital Emílio Carlos passou por reformas, recebeu novos equipamentos e está totalmente apto para este tipo de procedimento”, informou o diretor médico do HEC, Jussemar Roces Rios, que agradeceu a família pelo ato. “Somos condolentes com a família neste momento de dor e também muito gratos pelo gesto solidário ao permitir que, por meio da morte de um ente querido, outras pessoas possam ter o direito à vida”.

A família esposa e irmãos foi acolhida pela equipe multiprofissional do HEC e optou pela doação de órgãos, que teve início às 12h30 e término às 15h00.

Foram doados fígado, encaminhado para São José dos Campos, e córneas, para o Centro de Distribuição de São José do Rio Preto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

