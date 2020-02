Hospital Emílio Carlos Promove Atividade ‘Testando A Sorte’ Na Idosoteca

Atividades culturais com o intuito de proporcionar mais qualidade na estadia de pacientes idosos estão sendo promovidas pelo HEC – Hospital Emílio Carlos. Elas ocorrem em um novo espaço voltado exclusivamente para a recreação e interação dos internos e acompanhantes: a Idosoteca.

De acordo com nota divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino, no dia 29 de janeiro foi realizada a atividade ‘Testando a sorte’, com auxílio da equipe de fisioterapia, nutricionistas, psicóloga e assistentes sociais. Os brindes foram arrecadados pelos idealizadores.

A nutricionista Karina Soares ainda pontuou que: “a atividade resultou em boas conversas e risadas entre os pacientes, acompanhantes e equipe do HEC, fortalecendo a interação social, atenção e cooperação, com um ajudando o outro a fazer a atividade. Os pacientes chegaram a esquecer que estavam internados e a brincadeira proporcionou a prática da paciência e perseverança. O cunho era de que a espera da ‘pedra boa’ na dinâmica fosse como aguardar a tão desejada alta hospitalar”.

Vale ressaltar que essa foi a segunda atividade do ano da Idosoteca, localizada na enfermaria da Ala Roxa do Hospital Emílio Carlos.

Da Reportagem Local