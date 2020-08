Hospital Emílio Carlos de Catanduva Recebe Doação de EPIs da Fiesp

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), presidida por Paulo Skaf, por meio do Sesi e do Senai, realizou na quinta-feira, dia 6, às 11h, a doação de 1 mil máscaras, 720 frascos de álcool gel e 100 face shield ao Hospital Emílio Carlos. O objetivo é ajudar no atendimento aos pacientes durante a pandemia. A entrega foi feita ao diretor-presidente da instituição, Reginaldo Lopes.

“Foi uma maneira que encontramos de colaborar com essa importante instituição, que tem papel fundamental na área de saúde de Catanduva e toda a região”, afirmou Liszt Abdala Martingo, diretor regional da FIESP.

“Os custos da Fundação Padre Albino aumentaram já que, além das demandas convencionais, estamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus e a ajuda através de doações como a da Fiesp é fundamental para o atendimento”, complementou Reginaldo Lopes.

O aumento progressivo dos casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 fez que a Fundação Padre Albino ativasse uma tenda de triagem pré-hospitalar para atendimento aos pacientes que apresentem sintomas respiratórios. A tenda de triagem está equipada com sala de espera, consultórios médicos, baias de repouso individuais, com suporte de oxigênio, sala de emergência totalmente equipada para atendimento e estabilização das urgências, além de equipe multidisciplinar dimensionada e treinada para garantir a assistência adequada aos pacientes.

A unidade funcionará 24 horas por dia nos sete dias por semana e atenderá pacientes SUS referenciados, além dos pacientes conveniados que podem procurar diretamente a unidade em caso de necessidade. O atendimento a gestantes e pediatria continua sendo feito no Hospital Padre Albino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

