Hospital Emílio Carlos Adquire Novos Equipamentos Para Setor Oncológico

Pensando na segurança, conforto e bem-estar do paciente, o setor de hotelaria do Hospital Emílio Carlos adquiriu 16 novas camas, modelo Fawler, que proporciona três posições, além de grade de segurança; 16 mesas de cabeceira, para guardar os pertences dos pacientes; e 8 televisores.

“O cliente é a chave de todo o processo dos serviços e o investimento foi realizado com o objetivo de qualificar a assistência à saúde dos internados e acompanhantes durante o período de tratamento”, ressaltou Aline Pereira de Almeida, gerente de hotelaria do Hospital Emílio Carlos.

O setor oncológico, que conta com 16 leitos, foi totalmente modernizado com a utilização dos recursos obtidos pelo Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino junto à comunidade, em benefício dos pacientes do Hospital de Câncer de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local