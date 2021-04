Hospital Emílio Carlos Abre Mais Cinco Leitos de UTI Para Atendimento à Covid-19

A Fundação Padre Albino (FPA), com a chegada de novos equipamentos, ativou na terça-feira (13) mais cinco novos leitos de UTI/COVID/SUS na Unidade de Respiratórios Agudos (URA), no Hospital Emílio Carlos, totalizando dez dos 15 previstos. Atualmente, a Fundação disponibiliza 30 leitos de UTI/COVID/SUS para atendimento a esses pacientes.

Paralelamente à abertura desses cinco novos leitos, a Fundação continua monitorando o estoque de medicamentos, cujos estoques do “kit intubação” chegaram ao ponto crítico. A Fundação mantém contato diário com fornecedores, mas eles também estão tendo dificuldades, já que a demanda de todos os hospitais do Brasil aumentou drasticamente.

A FEHOSP/Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira nota alertando que “o desabastecimento de anestésicos e medicamentos do chamado “kit intubação” é gravíssimo”. Ela fez levantamento junto aos hospitais filantrópicos do Estado – cerca de 300 associados.

O presidente da Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo Lopes, informou que já foi enviada ao Governo do Estado, via Secretaria da Saúde, documentação para importação de medicamentos do “kit intubação”. Reginaldo Lopes citou a campanha “Empresas que salvam”, lançada pela Fundação, AEC/Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos e Família Sanches Fernandes, para arrecadação de recursos para aquisição de equipamentos e abertura dos 15 novos leitos de UTI/COVID/SUS. “Continuamos contando com a solidariedade dos empresários de Catanduva e região para nos ajudar nessa campanha, pois ainda faltam ativar os cinco últimos leitos”, ressaltou Reginaldo Lopes.

O Gabinete de Crise criado com orientação/consultoria do Projeto PROADI/SUS “Lean nas Emergências”, através do Ministério da Saúde e Hospital Sírio-Libanês, vai continuar monitorando diariamente o fornecimento dos medicamentos e que se o cenário não se modificar, a Fundação terá que retroagir, fechando leitos. Além do alto custo dos equipamentos para os novos leitos de UTI, aproximadamente R$ 2.500.000,00, a Fundação ainda enfrenta a disparada dos preços dos medicamentos. De acordo com informações da Farmácia da instituição, o Rocurônio, que está no rol do “kit intubação”, em setembro/2020 foi comprado a R$ 19,99 e em fevereiro/2021 a R$ 70,91. A situação está se agravando e a população deve reforçar as medidas de prevenção contra a COVID-19, como lavar as mãos ou usar álcool em gel, usar máscara e não promover ou participar de aglomerações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local