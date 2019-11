Hospital Do Câncer de Catanduva Recebe Doações De Cidades Da Região

Na última quarta-feira, dia 30 de outubro, o HCC – Hospital do Câncer de Catanduva foi agraciado com uma série de doações. As ações vieram dos municípios de Santa Adélia, Palmares Paulista e Elisiário, sendo arrecadas gelatinas, alimentos e caixas de leite.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelino Honorato Bertolo, de Santa Adélia, visitou o HCC no dia 30 e efetivou a doação de 2.900 gelatinas, que foram arrecadadas na Gincana Cultural e Desportiva. A escola informou que, além do cunho esportivo, o objetivo é despertar nos alunos ‘o valor do voluntariado e a valorização do ser humano que necessita de carinho, atenção e afeto’.

Também na quarta-feira, o Hospital do Câncer recebeu a Unidade Básica de Saúde III – Olavo Domingues, de Palmares Paulista, que realizou campanha Outubro Rosa de arrecadação de alimentos pró Hospital de Câncer de Catanduva. No total, foram doados 360 litros de leite, 289 litros de óleo, 327 pacotes de macarrão, 145 kg de arroz, 158 kg de feijão, 74 kg de açúcar, 15 caixinhas de gelatina, 41 pacotes de bolacha, 40 sabonetes, 23 pacotes de farinha de trigo, 32 sachês de molho de tomate, 27 enlatados, 50 pacotes de café, 11 pacotes de sal, 12 pacotes de fubá e outros 44 itens alimentícios e de higiene.

Para finalizar, foram recebidas Maria Donizete Lazarin e Gabriele Faganini, do Bar dos Amigos Lambari, de Elisiário, que doaram 41 litros de leite.

