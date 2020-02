Hospital do Câncer de Catanduva Promove Campanha ‘Sua Energia Pode Salvar Vidas’

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) iniciou essa semana a campanha “Sua energia pode salvar vidas”, em que é possível contribuir pela conta de energia elétrica com valores a partir de R$ 3. Para doar a pessoa deve acessar www.abracehcc.com.br, clicar no banner da campanha e preencher o formulário com o valor desejado e, pelo período de 12 meses, o valor virá acrescido na conta de energia elétrica e será repassado ao hospital pela Energisa.

O HCC também conta com equipe de divulgação disponível para visitar empresas e instituições que queiram abraçar a causa. Na oportunidade, a equipe aborda os serviços prestados para Catanduva e região e disponibiliza o formulário impresso de doação pela conta de energia. Para solicitar o formulário impresso ou a visita da equipe o contato deve ser feito pelo telefone 17 3311 3305.

A ação de captação de recursos ajuda a manter os serviços de ambulatório, cirurgias, exames, quimioterapia, radioterapia e internações do Hospital de Câncer de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local