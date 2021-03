Hospital do Câncer de Catanduva Lança PIX Para Doações em Prol dos Pacientes

Para facilitar e agilizar as doações para o custeio do tratamento dos pacientes, o Hospital de Câncer de Catanduva criou sua chave PIX captacao.hcc@padrealbino.com.br. Há um ano sem realizar eventos, o HCC perdeu boa parte das doações que vinham através deles e de ações realizadas pelos voluntários.

“O PIX foi criado para que as pessoas continuem ajudando, pois o nosso trabalho não parou nenhum dia. O câncer precisa ser combatido com ou sem pandemia e precisamos da colaboração de todos os municípios que são atendidos pelo hospital para continuar os tratamentos”, ressaltou Angélica Rodrigues, gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino.

O PIX, seguro e feito no aplicativo do banco do doador, é direcionado para a conta bancária do HCC. Informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 2004 222 ou pelo Whatsapp: 99789-8343. Outras formas de doações estão disponíveis no site: http://www.hospitaldecancercatanduva.com.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local