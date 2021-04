Hospital de Câncer de Catanduva Vai Promover 2º Leilão de Gado Virtual

O Hospital de Câncer de Catanduva promove o seu 2º Leilão de Gado Virtual no dia 29 de maio, às 14 horas, com 100% da renda destinada ao atendimento dos pacientes com câncer de Catanduva e região. As inscrições são gratuitas pelo Whatsapp 17 99789-8343.

Fotos e informações sobre os animais serão disponibilizadas aos participantes do leilão por meio de grupo exclusivo para os inscritos. O HCC também está captando animais para o leilão e os interessados em doar podem entrar em contato pelos telefones 17 3311-3365 ou 99789-8343.

O leilão é uma das ações que o HCC conseguiu adaptar para o virtual para custear o tratamento dos pacientes com a venda dos animais.

“Antes da pandemia, uma das principais fontes mantenedoras do HCC eram os eventos, organizados pelos nossos voluntários e colaboradores. Tem sido um desafio para a Fundação Padre Albino, que conta com doações, arcar com as despesas da Radioterapia, que ainda não tem habilitação do SUS”, informou a gerente de Captação de Recursos da FPA, Angélica Rodrigues.

O Hospital de Câncer de Catanduva realizou seu primeiro Leilão Virtual em agosto de 2020 e arrecadou R$ 131.410,00 com a venda de 33 animais e 2 fivelas personalizadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local