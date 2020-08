Hospital Da USP Busca Adolescentes Para Pesquisa Sobre Saúde Física E Mental

O Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está em busca de voluntários com idade entre 10 e 19 anos. O objetivo do estudo científico é avaliar o impacto do isolamento social e da quarentena em adolescentes com doenças crônicas pré-existentes.

Para participar, o pai, a mãe ou o responsável legal do adolescente sadio deverá enviar uma mensagem, via WhatsApp, para um dos telefones: (11) 97579-1539, (11) 96117-7434, (11) 99187-3193 ou (11) 99430-2540. Pode-se também fazer a inscrição por meio do link https://forms.gle/5198xS7fiTu7hWhC8. A previsão é acompanhar aproximadamente 500 adolescentes.

O responsável do adolescente sadio receberá uma ligação em que serão discutidos o projeto e a assinatura do Termo de Consentimento. Além disso, médicos e nutricionistas conversarão com o adolescente participante, para assinatura de Termo de Assentimento e apresentação de questionários, que poderão ser respondidos por conversa, WhatsApp ou computador.

O projeto é denominado “Impacto do isolamento social na saúde física e psíquica de adolescentes com doenças crônicas pré-existentes durante o enfrentamento da COVID-19 e um ensaio clínico randomizado de um programa online de treinamento físico aeróbio”. O estudo é coordenado pelos médicos Clóvis Artur Almeida da Silva e Lígia Bruni Queiroz. Os pesquisadores desejam avaliar as percepções dos adolescentes com doença crônica pré-existente em isolamento social frente à pandemia, analisar a segurança e a eficácia em um ensaio clínico randomizado de um programa de treinamento físico aeróbico online em adolescentes com doenças crônicas durante o isolamento social. Por fim, o objetivo também é verificar possível associação dos dados demográficos, alterações da saúde física e psíquica entre adolescentes com doenças crônicas versus adolescentes saudáveis em isolamento social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local