Hospital Da Unimed Faz Terceira Captação De Órgãos Em Sete Dias

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva, realizou na tarde de quinta-feira, (18) uma nova captação de órgãos, a terceira em menos de uma semana. O doador é o preparador físico Eduardo Luís da Silva, 49 anos, integrante da equipe técnica do treinador Mano Menezes.

Dudu Silva, como era mais conhecido, deu entrada na unidade hospitalar no dia 05 de setembro, após cair em um açude, em sua propriedade em Itajobi, depois de ser acometido por um desmaio causado por aneurisma cerebral. O preparador físico passou por cirurgias e procedimentos para reversão do quadro, sem sucesso.

A morte foi confirmada na noite de quarta-feira, (16). De acordo com a equipe médica do HUSD, foram doados os rins, fígado, córneas e válvulas cardíacas. Equipe do Hospital de Base, de São José do Rio Preto, participou da captação, além de enfermeiros, técnicos e equipe de Anestesia do HUSD. O procedimento durou quase quatro horas.

Dudu Silva deixa a esposa, Evandra Siviero da Silva, e os filhos Matheus, 20, e Nathália, 17 anos. Para a família, o preparador já havia falado de seu desejo pela doação, o que, segundo ele, “seria algo bom”. “Ele era um homem de fé, dedicado e virtuoso. Em sua jornada, só deixou conhecimento e amor. Mesmo estando em seu merecido descanso, ainda faz parte de todos cuja vida ele marcou”, lembrou o filho Matheus.

Doações – A doação de Dudu Silva é a terceira em menos de sete dias no Hospital Unimed São Domingos (HUSD). No sábado, (12), a jovem Jóice Prampolin Pastre, 27 anos, também vítima de um aneurisma, doou coração, córneas, rins, pulmões, fígado e pâncreas. Na segunda-feira, a família de Vinícius Baccarin, 21, autorizou a doação dos órgãos do jovem, que morreu vítima de acidente de carro.

A primeira captação do ano pelo HUSD foi em julho, ocasião em que a família da advogada Gabriela Martinez Papi, 25 anos, acometida por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), autorizou a doação.

O médico intensivista José Braz Cotrim, presidente da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), falou sobre a importância de conversar sobre o tema com a família. “Se você tem o desejo de fazer a doação, converse com seus familiares a respeito. Pois, somente eles poderão autorizar o procedimento.”

No próximo dia 27, é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída a fim de conscientizar a população sobre a importância deste ato solidário, que pode salvar inúmeras outras vidas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local