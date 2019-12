Hospitais Da Fundação Padre Albino Promovem Simpósio De Humanização

Os hospitais pertencentes à FPA – Fundação Padre Albino, Emílio Carlos e Padre Albino, promoveram, no dia 28 de novembro, o 8º Simpósio de Humanização.

O evento contou com parceria do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, PAS – Padre Albino Saúde e Recanto Monsenhor Albino. Os participantes foram acolhidos pelo Projeto Dr. Sara & Cura, mantido pelos Rotarys Clubes de Catanduva.

De acordo com a programação divulgada, no período da manhã, no anfiteatro Padre Albino, aconteceu a palestra com a doutora Soraia Drago Menconi, que falou da iniciativa Hospital Amigo da Criança: experiência da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, de São Paulo, instituição acreditada pelo Ministério da Saúde desde 2002.

“Na sequência, o debate sobre as conquistas institucionais do Hospital Padre Albino e os desafios para a certificação foram discutidos por mesa formada pela apoiadora do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de Saúde do Estado, Elânia Maria Ferreira e Ferreira;,pelas articuladoras de humanização do Departamento Regional de Saúde – DRS XV, Ana Virginia Bortoloto Sossai e Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos, pelo Gerente Médico do HPA, Dr. Luís Fernando Colla, pelo Médico Coordenador do Centro Obstétrico e da Maternidade do HPA, Prof. Dr. Alfeu Accorsi Neto, pela Médica Coordenadora da Clínica de Pediatria do HPA, Profa. Dra. Gisele Maria Couto, e pela Médica Coordenadora da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal e Canguru do HPA, Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias. Todos destacaram a importância do tema e os benefícios da iniciativa para o binômio mãe-bebê, além da qualificação que a certificação proporciona para a instituição.

O Hospital Padre Albino iniciou em 2019 a jornada em busca do Selo Amigo da Criança e conta com apoio de todos os profissionais para o sucesso desta empreitada”, continua a nota oficial da fundação.

Já a partir das 19h00, o simpósio foi encerrado com um coquetel, na sala de Ginástica, Danças e Lutas do Complexo Esportivo da UNIFIPA, que destacou o tema ‘Valorização do Trabalhador’, uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. A atividade realizada reuniu os colaboradores integrantes de diferentes comitês hospitalares para apresentação dos feitos em 2019 e integração. No momento, foi lançada a campanha de endomarketing que será trabalhada em 2020 com o slogan ‘Nós somos Fundação’. A gestão hospitalar e o Departamento de Recursos Humanos enfatizaram o efetivo trabalho desenvolvido pelas equipes.

“O médico pediatra e integrante do Grupo de Trabalho de Humanização, Dr. Carlos Corrêa, foi homenageado pelo incentivo da temática junto aos alunos do curso de Medicina da UNIFIPA e pelo trabalho desenvolvido na área ao longo dos anos. A coordenação do evento foi dos Centros Integrados e Grupos de Trabalho de Humanização dos departamentos da FPA, em parceria com o Departamento de Qualidade Hospitalar”, finalizou.

