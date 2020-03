Hospitais da FPA Treinam Colaboradores Para Prevenção do Coronavírus

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Carlos e Padre Albino, estão realizando, ao longo desta semana, treinamentos sobre o Coronavírus com as equipes administrativas e assistenciais. Os treinamentos foram coordenados pelos Serviços de Controle de Infecção Hospitalar – SCIHs do HPA e HEC e estão sendo ministrados pelos médicos infectologistas Dr. Silvio César Perpétuo Ribeiro e Dr. Arlindo Schiesari Junior e pelas enfermeiras Rosana Brás, Fabiana Pacheco e Ana Lúcia dos Santos. Na última quinta-feira, 12, os colaboradores também participaram de um treinamento de Manejo Clínico do Coronavírus para profissionais da saúde.

“São cinco passos para a prevenção da doença: higienização das mãos é o principal deles; cobrir o nariz e a boca ao espirrar/tossir; evitar aglomerações se estiver doente; manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais”, ressaltou a enfermeira Rosana.

Os Kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI) específicos estão sendo disponibilizados nos setores que atendem pacientes com doenças respiratórias, composto por avental impermeável, óculos de sobrepor, máscara N95/PPF2, gorro e toca.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local