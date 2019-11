Hospitais Da FPA Ficam Em 1º E 2º Lugares No Fórum Somos Sustentáveis

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA), foram ganhadores das experiências exitosas apresentadas no 2º Fórum Somos SUStentáveis, promovido pela Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), cuja premiação aconteceu na segunda-feira (18), no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

O HEC e o HPA apresentaram suas experiências exitosas nos três eixos – Qualificação da assistência e segurança do paciente, Sustentabilidade e Qualificação da Gestão e foram premiados com o primeiro lugar para o Hospital Emílio Carlos, em Sustentabilidade, com o trabalho “Otimização da agenda médica ambulatorial e integralidade do cuidado com medicamento: resultados da implantação de consultório farmacêutico em hospital escola”, autoria do farmacêutico Belmiro Morgado Junior, e com o segundo lugar em Qualificação da assistência e segurança do paciente para o Hospital Padre Albino com o trabalho “Visita à maternidade: vinculação prévia, um direito da gestante”, autoria da enfermeira Aline Cristina de Poli.

Os três eixos avaliados prezam por iniciativas que contribuam para a sustentabilidade econômica e financeira das instituições, melhorias em processos que gerem bons resultados administrativos, financeiros e de gestão operacional e a disseminação de boas práticas de qualidade assistencial e de segurança do paciente. Os critérios de avaliação foram propósito, diagnóstico x solução apresentada, execução, benefícios apurados e inovação.

“Desde 2015, início do programa Somos SUStentáveis, temos trabalhado para alcançar resultados que impactem positivamente na vida de nossos pacientes e otimizem nossos recursos. A premiação é o resultado de todo esse trabalho que no HEC possibilitou a continuação do tratamento dos pacientes mais próximo de suas casas por meio das Unidades de Saúde e a otimização da agenda médica, permitindo a inserção de novos pacientes”. Já no HPA, “a ação potencializou o empoderamento da mulher para o ato fisiológico do parto, sendo fundamental para o estreitamento do vínculo com a equipe e o acolhimento humanizado, promovendo qualidade e segurança”, explicaram, respectivamente, os administradores do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, e do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, enaltecendo o desempenho dos funcionários. “Temos que coroar nossas equipes, pois essa conquista mostra a excelência com que se dedicam ao trabalho”, disseram.

Participaram da solenidade de premiação cerca de 600 pessoas, entre elas o diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti, o presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, deputado Itamar Borges, o secretário adjunto da Secretaria do Estado da Saúde, Alberto Kanamura, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Cauê Macris.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, também presente, muito feliz com a premiação, disse que os dois hospitais da FPA foram os últimos a serem admitidos no programa Santas Casas SUStentáveis. “Hoje, com o aprendizado e as verbas que o programa nos proporcionou, estamos nos mantendo entre os primeiros lugares nas avaliações dos 63 hospitais do programa e, além disso, nossos profissionais estão se destacando no cenário hospitalar estadual, com excelentes iniciativas e inovações, que trazem economia para a instituição e qualidade nos serviços prestados à população. Todos ganhamos com isso, inclusive outros hospitais, que passarão a adotar as novidades. Só me resta agradecer profundamente essa equipe competente e eficaz”, finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local