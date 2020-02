Hospitais Da FPA Conquistam Destaque Em Doações e Captações De Órgãos

Em todo o Noroeste Paulista, os hospitais da FPA – Fundação Padre Albino, HEC – Emílio Carlos e HPA – Padre Albino, foram destaques em captação e doação de órgãos e tecidos no ano de 2019, ocupando o 2º lugar no número de doadores de múltiplos órgãos efetivos e 3º no número de captação de córneas.

“Em 2019, 59 famílias autorizaram a doação de córneas, totalizando 118 córneas captadas e encaminhadas para transplante, e 12 famílias autorizaram a doação de múltiplos órgãos, totalizando 22 rins, 10 fígados, dois corações, quatro pulmões, dois doadores de ossos e um coração para válvulas cardíacas. Com isso, os hospitais superaram os índices preconizados pelo Ministério da Saúde. Na doação de córneas alcançaram 44%, enquanto o índice é de 20%, ultrapassando a meta estabelecida em mais de 100%, e o índice de doação de múltiplos órgãos chegou a 86%, enquanto a meta é de 60%”, pontua informação oficial divulgada pela Fundação Padre Albino.

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino e administradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, ainda destacou:

“Os resultados positivos devem ser creditados à equipe multiprofissional capacitada e treinada para acolher as famílias de potenciais doadores de órgãos e tecidos e principalmente às pessoas que cada vez mais estão conscientes sobre a importância da doação e de quantas vidas podem ser salvas com esse gesto de generosidade e solidariedade”.

Como doar

Se você, leitor, tem o desejo de ser doador de órgãos, é importante que informe sua família. De acordo com a legislação atual, o responsável por essa decisão são os familiares, ou seja, cônjuge, pais, filhos, irmãos, avós e netos. “A doação de órgãos não interfere no velório e sepultamento. Não há custos para a família do doador e nem do receptor”, informou a enfermeira da CIHT – Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes da FPA, Camila Chierato. “Doar órgãos é um gesto solidário que salva vidas. Somos gratos a todas as famílias que entenderam a importância desse ato e ajudaram várias pessoas a ter nova chance. Sabemos como a decisão é difícil; por isso temos equipe preparada para esclarecer todas as dúvidas e acolher os familiares da melhor forma”, finalizou o coordenador da Comissão, Jorge Luís Valiatti.

Da Reportagem Local