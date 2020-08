Horário Estendido e Dia dos Pais Marcam Movimento no Centro de Catanduva

Todos os sábados, mas principalmente aqueles bem próximos a datas de pagamento dos trabalhadores, o centro de Catanduva sempre fica lotado. Ontem não foi diferente. O horário estendido do comércio, com autorização do Poder Executivo e a data comemorativa de Dia dos Pais aumentaram ainda mais a quantidade de pessoas na área central da cidade.

Teve aqueles que deixaram para ontem para comprar o presente do Dia dos Pais e teve ainda quem aproveitou o horário para adquirir produtos que não conseguiram comprar antes durante o horário reduzido de quatro horas do comércio. “Eu trabalho praticamente no mesmo horário que o comércio é permitido, então se deixasse para a semana, não conseguiria olhar com calma o que eu precisava comprar. Vim ao Centro para olhar e levar produtos para minha casa, coisas baratas, mas que a gente sempre precisa, então aproveitei que o comércio está aberto até mais tarde. Tive tempo de almoçar e ainda vir”, afirmou Jessica Cristina.

Mais do que comprar presentes, moradores também aproveitaram o sábado para sair de casa e aproveitar para levar salgados e lanches. O movimento das lanchonetes e salgaderias da rua Brasil, por exemplo, foi grande. Filas se formaram.

Como o quinto dia útil foi na sexta-feira, catanduvenses também esperaram o sábado para comprar presentes do Dia dos Pais. “Eu recebi na sexta, então aproveitei para vir comprar o presente para o meu pai”, disse Guilherme, estudante.

Houve ainda pesquisa de preços. “Procurei vários itens que meu pai gostaria de ganhar. E fui olhando os preços. É complicado também quando as lojas atendem sem a gente entrar, né? Não dá para escolher direito. Então, como hoje esta aberto o dia todo, foi melhor. Optei por uma carteira nova para ele”.

Não foi difícil encontrar pessoas com presentes, sacolas de compras enquanto caminhavam pela rua Brasil. “A gente recebe o salário e já pensa em gastar. E tem de ser logo no começo do mês mesmo, senão, acaba o salário e você não comprou o que precisava”, comentou Veridiana de Castro.

A costureira Sirlei Martins foi mais cautelosa. “Eu não costumo sair de casa nesse período de pandemia. Geralmente faço compras pela internet, meu filho sempre me ajuda, sabe? Mas hoje eu quis dar uma volta e olhar os preços. Meu marido merecia um presente, mesmo que não tão caro. Então olhei, pesquisei os preços e comprei”, afirmou. Por conta da data comemorativa, Sincomércio de Catanduva solicitou a prefeitura, a abertura excepcionalmente neste sábado, de forma estendida, das 09h às 18 horas. O pedido foi autorizado.

Os comerciantes também comemoraram e, mesmo ainda sem ter terminado o dia, já esperavam por resultado positivo em vendas. O movimento também foi sentido em Casas Lotéricas na área central. Filas se formaram para o pagamento de contas. Na manhã de sábado, quando O Regional percorreu as principais ruas da cidade, os clientes das lotéricas respeitavam o distanciamento e utilizavam máscaras.

Karla Konda

Editora Chefe

