Horário do Transporte Coletivo é Ampliado no Fim de Semana Para Compras do Dia Das Mães

A Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano estenderam o horário de funcionamento do transporte coletivo neste final de semana. A medida é válida excepcionalmente para esta sexta-feira, dia 7 e sábado, dia 8 e contempla os consumidores e funcionários do comércio que estará com funcionamento ampliado.

Nesta sexta-feira, os ônibus circularão até 21h, com saída às 20h e 21h do Terminal Urbano Gerson Gabas.

No sábado, os coletivos circularão em horário especial entre 5h e 8h e entre as 10h e 18h, com saída de hora em hora do terminal.

Os detalhes do itinerário das linhas está disponível no site da Prefeitura de Catanduva, na página da Secretaria de Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-coletivo.

Vale ressaltar a importância da higienização no enfrentamento ao coronavírus, além do uso de máscaras por motoristas, usuários e respeito quanto ao distanciamento social.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local