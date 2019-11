Homem Que Estava Foragido do CPP é Capturado em Catiguá

Na noite de quarta-feira (06), em Catiguá, um suspeito foi abordado e na ocasião os policiais descobriram que o sujeito cumpria pena por roubo de cargas. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) capturou o foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

De acordo com a equipe do tático, eles estavam realizando um patrulhamento rotineiro quando avistaram o veículo em que o suspeito estava. A polícia pediu para que o motorista parasse o carro, este um motorista de aplicativo. Além do suspeito, no veículo ainda estavam um motorista de aplicativo, sua esposa e o filho.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o passageiro era foragido do CPP. Ele tinha fugido do Centro no dia anterior e cumpria pena por roubo de cargas.

Em depoimento, o motorista afirmou que a família sabia da situação do passageiro. Os quatro foram encaminhados à delegacia, mas apenas o suspeito que estava foragido permaneceu preso. Os demais foram liberados.

Nos últimos nove meses de 2019 a cidade de Catiguá já teve 40 furtos, com o mês de maior ocorrência em janeiro com 10 furtos, foi também registrado um caso de roubo, um caso qualificado como outro tipo de roubo, dois caso de estupro, dois casos de lesão corporal, 19 casos de lesão corporal por acidente de transito, 22 casos de lesão corporal dolosa, quatro caso de homicídio culposo por acidente de trânsito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local