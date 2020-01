Homem Morre Com Golpes De Facão No Jardim Alpino

Na noite do último sábado (11), no bairro Jardim Alpino, em Catanduva, um homem de 35 anos foi morto a golpes de facão, na ocasião o autor do crime fugiu logo em seguida e está sendo procurado.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que dois homens discutiam na rua, quando um deles que estava armado com um facão desferiu um golpe no braço da vítima. Ao tentar se defender com um capacete, ele sofreu outro golpe de facão que o atingiu na região do pescoço.

As informações de testemunha que após esfaquear a vítima, o autor do crime fugiu. Ele está sendo procurado pela polícia. As testemunhas acionaram uma equipe do resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

O corpo do homem de 35 anos foi sepultado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local