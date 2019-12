Homem Emociona Funcionários E Familiares Ao Reencontrar Seu Cachorro Em Hospital

Na última quinta-feira (12), uma história muito especial marcou a cidade de Catanduva e teve repercussão nacional. Trata-se da história do cachorrinho Sheik e o seu dono e amigo Artur Santaela. Os dois tiveram um reencontro emocionante, promovido pelo Hospital Emílio Carlos que tomou ares caninos ao receber o Sheik para visitar Artur, de 86 anos, que está internado na unidade desde o dia 21 de novembro devido a acidente doméstico. “O Sheik chora todos os dias desde que meu pai está internado e meu pai pergunta dele todos os dias. Eles precisavam se ver pra sentirem que estão bem”, disse a filha Célia Raquel Santaela, que pediu o encontro dos dois. “Agradeço imensamente ao hospital por proporcionar esse momento. Sabemos como é complicado e não tenho palavras para agradecer todo o trabalho para que os dois pudessem se ver.”

O encontro foi proporcionado com total segurança ao paciente pela equipe médica do Hospital Emílio Carlos, pelos familiares, com a ajuda do Petshop Estimacão. Artur passa bem e, sem intercorrências, deve receber alta em breve. Sheik passa bem e feliz aguardando o retorno do dono ao lar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local