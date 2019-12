Homem É Preso Por Tráfico De Drogas E Porte Ilegal De Arma Em Santa Adélia

Segundo informações da Polícia Rodoviária, um homem foi preso na tarde de sábado (30), na estrada que liga Catanduva a Santa Adélia.

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 52 quilos de cocaína e crack em um veículo que trafegava pela rodovia Washington Luís, trecho próximo a Santa Adélia. Segundo informações da policia, um homem foi preso.

A Policia Rodoviária informou que receberam a denúncia de que um motorista estaria trafegando de maneira suspeita na rodovia. Ao passar pela Base de Catanduva, o veículo Chevette foi reconhecido e abordado pelos policiais próximo ao município de Santa Adélia.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 11,2 quilos de pasta base de cocaína e 41 quilos de crack. A droga estava escondida dentro do banco traseiro e no porta-malas do veículo. A polícia também apreendeu um revólver calibre.38 com 5 munições intactas. Aos policiais, homem foi preso e não comentou de onde vinha nem para onde iria com a droga. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local