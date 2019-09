Homem é Preso Por Suspeita de Tráfico de Drogas na Vila Alexandria

A Polícia Militar de Catanduva prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas, no bairro Vila Alexandria, em Catanduva. A prisão foi efetuada na tarde da última quarta-feira, conforme boletim de ocorrência registrado.

De acordo com a PM, policiais da equipe de Força Tática faziam o patrulhamento de rotina no bairro, quando teriam visto o acusado dentro de um veículo, por volta das 15 horas.

Ao notar que a polícia passava pelo local, o suspeito desceu do automóvel e correu para a casa onde residia. Desconfiados da atitude do morador, os PMs abordaram o rapaz e, com ele, foram encontrados 15 pinos de crack, 49 porções de maconha, uma balança de precisão e mais R$ 1,3 mil em dinheiro. Policiais fizeram uma busca dentro do veículo do suspeito e encontraram outros 1.855 pinos de cocaína e 1940 porções de maconha.

O homem foi levado a delegacia, teve a prisão em flagrante elaborada, posteriormente, foi levado para a Cadeia Pública de Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe