Homem É Preso Por Porte Ilegal De Arma Em Novais

Na segunda-feira (06), Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, durante patrulhamento ambiental pela área rural do município de Novais, próximo ao Córrego Águas Claras abordaram duas motocicletas, sendo que o condutor de uma delas portava consigo uma espingarda calibre.28.

Juntamente com a arma, que estava desmontada, foram encontrados ainda seis cartuchos, sendo que um deflagrado, sem nenhuma documentação do armamento. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor dos fatos por porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à Delegacia Seccional de Catanduva, sendo que responderá pelo crime em liberdade.

O 4ºBPAmb adverte, o porte de armas de fogo sem a devida documentação é crime. No mês passado a Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, durante um patrulhamento no bairro Palmeiras, em Itajobi, encontrou na residência uma espingarda carabina de calibre 44, um revólver de calibre 38, uma espingarda de pressão e munições de diversos calibres.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por caça e porte ilegal de arma. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Novo Horizonte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook