Homem é Preso Com Faca no Shopping Popular Depois de Tentativa de Roubo

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, depois de ser contido pela Guarda Civil Municipal em uma tentativa de roubo registrada no centro da cidade. O acusado foi detido no Shopping Popular Alípio Gomes, na manhã de ontem. Com o suspeito, os GCMs encontraram produtos que seriam levados e uma faca usada supostamente para ameaçar as vítimas.

De acordo com a Guarda Civil, equipes que estavam na Praça da República foram acionadas por pessoas que estavam no centro da cidade e pediram socorro.

No meio do grupo estaria um cabeleireiro, que teria tido salão invadido pelo investigado, sob ameaça de morte, mas a vítima conseguiu fugir. Ainda segundo a corporação municipal, os GCMs saíram em diligência e, nas proximidades, viram o suspeito.

“Houve perseguição. Na viatura, parte da equipe teve de se deslocar na contramão pela rua Pará e, os demais, seguiram à pé. O acusado tentou se esconder em um lava-jato, na rua Paraíba, mas acabou encurralado, subiu no telhado e fez uma escalada entre os imóveis até o shopping popular, onde o cerco já estava fechado. Do alto, o homem lançou telhas em direção aos guardas. Ninguém se feriu, mas ele foi contido. Com o investigado foi apreendida a faca usada na tentativa de roubo, além de objetos que, por estarem embalados, podem ter sido furtados de lojas”, consta em nota encaminhada.

Ele foi levado ao Plantão Policial e acabou preso por tentativa de roubo e dano ao patrimônio público, devido às telhas quebradas.

Karla Konda

Editora Chefe