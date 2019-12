Homem É Diagnosticado Com Síndrome De Guillain-Barré

Segundo informações, um homem de 55 anos foi diagnosticado com o Síndrome de Guillain-Barré. A vítima é de Novo Horizonte. Um dos filhos da vítima relatou que o pai começou a manifestar os primeiros sintomas da doença no dia 20 de Dezembro. Na quinta-feira, dia 26, a vítima foi encaminhada para UTI do Hospital São Domingos em Catanduva.

Ainda segundo ele, está em andamento uma investigação para saber a relação do desenvolvimento da síndrome no paciente com doenças como a Zika Vírus.

O homem segue internado no Hospital São Domingos.

O que é a Síndrome de Guillain Barré? A síndrome de Guillain Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo. É geralmente provocado por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. A incidência anual é de 1-4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 anos de idade.

Várias infecções têm sido associadas à Síndrome de Guillain Barré, sendo a infecção por Campylobacter, que causa diarréia, a mais comum. Outras infecções encontradas na literatura cientifica que podem desencadear essa doença incluem Zika, dengue, chikungunya, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, sarampo, vírus de influenza A, Mycoplasma pneumoniae, enterovirus D68, hepatite A, B, C, HIV, entre outros. Muitos vírus e bactérias já foram associados temporalmente com o desenvolvimento da Síndrome de Guillain Barré, embora em geral seja difícil comprovar a verdadeira causalidade da doença. O diagnóstico é dado por meio da análise do líquido cefalorraquidiano (líquor) e exame eletrofisiológico.

Os sintomas principais da Síndrome de Guillain Barré são fraqueza muscular ascendente: começam pelas pernas, podendo, em seguida, progredir ou afetar o tronco, braços e face, com redução ou ausência de reflexos. A síndrome pode apresentar diferentes graus de agressividade, provocando leve fraqueza muscular em alguns pacientes ou casos de paralisia total dos quatro membros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local