Home Office Impulsiona Reformas Veja a Dica de Como Ter um Local Adequado Para Trabalhar

De acordo com a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, da Fundação Instituto de Administração (FIA), o trabalho em casa foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia no Brasil. Mesmo as empresas mais tradicionais viram a necessidade, pelo menos por um período, de manter seus funcionários trabalhando de casa. Para que a sala, um quarto de hóspedes ou uma área sem uso fossem transformados em algo próximo a um escritório, foi necessário investir em móveis novos, pequenas obras e até mesmo um “fundo” mais decorado para as reuniões por videoconferência. Tudo isso para tornar o espaço mais confortável, agradável e próprio para trabalhar.

O consultor do Sebrae-SP Éder Max observa que o mercado de pequenas reformas costuma ficar mais aquecido nos meses de janeiro e fevereiro, quando as famílias estão de férias. Em 2020, no entanto, um levantamento do Ibre/FGV e da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), mostra que 42% dos comerciantes consultados registraram crescimento nas vendas entre maio e julho.

Adaptar-se ao home office vai além de aspectos ergonômicos ou de aproveitamento do espaço. A questão mental é outro ponto fundamental a ser considerado, de acordo com a arquiteta Priscilla Bencke, especialista em neurociência e ambientes de trabalho.

Monte um local de trabalho onde você não sinta desconforto físico ou psicológico. Use uma cadeira mais confortável e uma mesa de tamanho adequado para o seu material de trabalho. Para quem trabalha com notebook, é recomendado usar mouse, teclado e um suporte externo para evitar qualquer tipo de lesão na região do pescoço.

Pense em um local de sua casa que seja tranquilo e bem iluminado para desenvolver as suas atividades. Esses são elementos que precisam ser levados em consideração quando se quer criar um ambiente saudável de trabalho em casa. Assim como você tinha uma rotina para ir trabalhar, faça o mesmo em casa. Nada de ficar na cama, de pijama e com o computador em cima. Isso faz mal para o nosso cérebro. Faça tudo como se estivesse saindo para trabalhar. Mantenha os mesmos hábitos de refeição e intervalos. Estando em casa, você pode dar a cara que quiser ao seu ambiente de trabalho. Crie um espaço onde você se sinta à vontade, bem disposto e confortável para trabalhar. Deixe sua criatividade falar por você na hora da montagem do seu local. Afinal, é a sua casa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local