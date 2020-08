Hoje Tem Unifipa E Curso De Educação Física Com Live Sobre Carreira E Saúde

Acontece hoje (11), às 10h, Live da EDUCA, com o professor e treinador Anderson Nicolau falará sobre a ‘Preparação Física no Futebol atual’, em bate-papo com o Prof. Ddo. Igor Braz, coordenador do curso de Educação Física da UNIFIPA, na série ‘Live da EDUCA’.

Em época de pandemia muitas atividades físicas estão suspensas pra evitar o contágio do novo COVID-19, uma alternativa encontrada pelos profissionais da área é levar conhecimento através da internet, ferramenta extremamente fundamental nos dias de hoje, para alcançar e juntar os interessados e alunos no assunto.

Anderson Nicolau atualmente é preparador físico do Muangthon United, time da Liga Tailandesa de Futebol, e já passou por outros clubes do Oriente Médio. Ele é natural do ABC paulista e formou-se em Educação Física na UniBH (Universidade de Belo Horizonte). Eleito o melhor preparador físico do Campeonato Brasiliense de 2011 foi contratado pelo Ipatinga FC (Minas Gerais), que obteve acesso à Série B do Brasileirão naquele ano. Daí seguiu sua carreira de sucesso por times da Arábia Saudita, Iraque e agora firmando-se na Tailândia.

Lembrando que a live terá início a partir das 10h, no Instagram oficial do curso @efunifipa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

