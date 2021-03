Hoje Tem Segundo Encontro Virtual Do EP Do Grupo Catanduvense “Feitiço Do Choro”

No sábado passado (06) foi lançado o primeiro EP do grupo Catanduvense “Feitiço do Choro – O Essencial do Choro”. Mas antes na sexta-feira (05) teve o primeiro encontro e agora o segundo encontro acontece hoje (12), ás 20h pela pagina do grupo no Facebook “ https://www.facebook.com/feiticodochoro“.

O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo as Artes de 2020 com recursos da Lei de Emergência Cultural nº 14017/2020 do Governo Federal.

O EP conta com a gravação de duas composições do cavaquinhista do grupo Flavio Gussoni JR., uma composição do grande cavaquinhista Arnaldinho do Cavaco, o qual muito nos honra em ser o solista do grupo no EP e quatro releituras, sendo Odeon e Atlântico de Ernesto Nazareth e, Atraente e Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga.

O disco será disponibilizado nas plataformas digitais: Spotify, Deezer, YouTube Music, Itunes Music, Amazon Music, Apple Music, Pandora, Shazam e muitas outras, que somando, passam de 15 plataformas digitais.

Grupo – Feitiço do Choro é um conjunto regional de choro da cidade de Catanduva, conhecida como Cidade Feitiço. O conjunto traz em sua existência um repertório vasto de choros sempre com arranjos ricos em harmonias.

O conjunto vem se apresentando em algumas unidades do Sesc e Sesi em todo Estado de São Paulo e foi convidado a participar no dia 16 de abril de 2015 do festival choro da Casa no Sesc Ribeirão Preto com o violonista Rogério Souza “reconhecido mundialmente” como convidado especial em um show intitulado de: 151anos de Ernesto Nazareth.

No mês de maio de 2015 foi convidado a participar de três domingos do projeto Som de Domingo do Sesc Catanduva. Em 2018 Fez show no Sesc Bauru e no Sesc Catanduva tendo como convidados especiais Arnaldinho do Cavaco e Guta do Pandeiro. Seus shows contam com repertório rico de choros e sambas com arranjos instrumentais que embalam a plateia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local