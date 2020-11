Hoje Tem Participação Do Movimento Negro De Catanduva No Youtube Do Sesc

A partir de hoje (07), às 10h, no canal do YouTube, o Sesc Catanduva traz um conteúdo bem interessante para refletirmos sobre as expressões da língua portuguesa que são usadas; principalmente as que carregam termos racistas.

E ai, o Sesc tenta fazer com que as pessoas reflitam dentro de outro contexto, será mesmo que não estamos perpetuando termos que podem ser ofensivos, sem nem tomar consciência disso? Lembrando que uma sociedade justa e equalitária se constrói com escuta, com diálogo e principalmente, empatia. E assim foram convidadas para essa oportunidade em se refletir, com as psicólogas Thainá da Silva Costa e Karla Domingos Ferreira, do Movimento Negro de Catanduva.