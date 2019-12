Hoje Tem O Último Dia Da Maratona ‘Meu Pai É O Papai Noel’

A tradicional Maratona Meu Pai é o Papai Noel se encerra hoje (20), com o último percurso pela Rua Brasil, às 20h. O evento se destacou 300 voluntários trajados de Bom Velhinho, pedalando de bicicleta pelas ruas.

O roteiro final terá concentração inicial na avenida Comendador Antônio Stocco, entrada da cidade, por volta de 18h30.

Os participantes vão pedalar pela rua Brasil até a praça da República. No local, haverá sorteio de brindes, obtidos com apoio do comércio de Catanduva.

Na ocasião, será feita a entrega definitiva das bicicletas. O projeto dá oportunidade a pais e mães de presentear seus filhos com uma bike no Natal. Além disso, quem cumprir os seis percursos que foram apresentados quando os voluntários pegaram a bicicleta leva definitivamente para casa o figurino e a bicicleta, obtida pelo Fundo Social de Solidariedade junto aos empresários da cidade. O projeto foi realizado desde dias 09, 11, 13, 16, 18, até hoje.

Também na ocasião serão conhecidos os ganhadores do concurso “Luzes de Natal” que integra a programação da Campanha Natal Iluminado. A iniciativa une a Prefeitura de Catanduva, Sincomércio, ACE e Sesc, com apoio da Saec.

A programação segue com trenó do Papai Noel na pérgula, na Praça 9 de Julho até segunda-feira (23).

Para fechar a programação natalina de Catanduva, o Coral Sintonia Perfeita volta a se apresentar na Praça da República, às 20h30, na segunda-feira (23).

Ariane Pio

Da Reportagem Local