Hoje Tem o Segundo Vídeo de Contação de Histórias Com Sheila Rocha

Hoje (13) vai ao ar o segundo vídeo, a partir das 14h “AVENTURA DE ANANSE” com a contadora de historias Sheila Rocha numa uma livre interpretação com dois contos Africanos e objetos ressignificados.

A historia contará transformação do Kwaku Anase ou Homem- Aranha um dos Deuses mais importantes da Mitologia Ashanti de Gana, África, que é um Herói Negro muito respeitado pela sua inteligência e Astúcia, vamos ressignificar objetos de casa usando a imaginação em personagens do Conto “ O Baú das Histórias” e “Ananse e o pote da Sabedoria.”

Ambos os contos das escritoras Adwoa Badoe e Gail E. Haley falam sobre os costumes da África, tradição, ética e respeito, mantendo-se viva as histórias de um povo. Como oficina é proposta a Tsoro Yematatu é originário do Zimbabwe. Trata-se de um jogo simples para dois jogadores.

Contação de Histórias com livre interpretação da Contadora trazendo obras Inovadoras para a atualidade e uma lenda, utilizando objetos ressignificados, variados e reciclados para que mesmo através da tela online os participantes possam se sentir acolhidos, e possam ouvir e utilizar muito sua imaginação. São ofertados quatro vídeos e pequenas oficinas com o objetivo de realizar brinquedos utilizados nas histórias com material reciclado fortalecendo a interação familiar, convidando os pais para realizarem os brinquedos com os filhos e assim divertindo as crianças, e a família.

O primeiro vídeo de contação exibido no sábado passado (06) foi muito bem visualizado e elogiado e recomendado pelos professores municipais aos alunos do ensino infantil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local