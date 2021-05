Hoje Tem Live Solidária em Prol Santa Casa de Santa Adélia e Projeto Corujas Do Bem

Acontece hoje (14), às 20h uma Live com DJ Fabrício Moreira e DJ Lincoln em prol a Santa Casa de Santa Adélia e Projeto Corujas do Bem de Catanduva, o evento será transmitido pelo Facebook do DJ Fabrício e também pelo YouTube do DJ Lincoln Jacques.

O Regional conversou com Fabrício Moreira que é locutor da Band FM de Catanduva e explicou que para Santa Casa de Santa Adélia está arrecadando produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos em vários pontos da cidade de Santa Adélia e durante a live estarão disponibilizando o Pix do Projeto Coruja do Bem para que as pessoas que se sensibilizarem possam ajudar e depositar a quantia que quiser para o projeto.

Fabrício conta que durante a live eles irão tocar muita música legal fazendo com que as pessoas que estão ouvindo dancem em suas casas e se divertam ao máximo, juntando solidariedade e alegria. Os pontos de coleta em Santa Adélia para Santa Casa são Supermercado Fortaleza, Vitória e Bertoni, Stp Academia e Oficina do Botinha para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, já o Pix do Projeto Corujas do bem para quem deseja ajudar com a quantia que quiser: 27544589000145.

Ariane Pio

Da Reportagem Local