Hoje Tem Lançamento Das Campanhas Outubro Rosa E Novembro Azul

Hoje (01), a partir das 9h acontece o lançamento das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. O evento é aberto ao público e será realizado no auditório do Hospital Mahatma Gandhi. A campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata é realizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e marcará a ação inicial do trabalho que se estenderá por dois meses.

A ação tem a participação da Fundação Padre Albino, Hospital Mahatma Gandhi, Ongs de apoio a pacientes com câncer, além de abranger as prefeituras de Ariranha e Elisiário.

Em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar a mensagem da prevenção no combate à doença. A ideia é chamar atenção e conscientizar homens e mulheres para a importância dos cuidados com a saúde, que envolve a realização de exames periódicos. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama também é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país (excluídos os tumores de pele não melanoma). Para 2019, foram estimados 59.700 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres.

Para outubro, um cronograma de atividades foi desenvolvido e vai focar no público feminino, sem deixar de lado os homens. Ao longo do mês, os colaboradores estarão mobilizados nas unidades de saúde vão realizar uma série de atividades. Dentre elas: palestra educativa, roda de conversa, gincana e orientações. Haverá também abordagem às pacientes em sala de espera com objetivo de incentivar as usuárias a fazer exames papanicolau e mamografia.

O endereço do Hospital Mahatma Gandhi fica na Rua Duartina, nº 1.311, Jardim ­Soto.

Da Reportagem Local