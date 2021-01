Hoje Tem Flid, Programação Com Histórias De Ana Maria Machado E Bia Bedran

O Festival Literário Dell’arte segue com programação virtual e gratuita, hoje (20). O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020 e é executado com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal. A coordenação é de Rafael Back.

Às 10 horas serão disponibilizadas contações de histórias com a artista Priscila Rodrigues que narrará dois clássicos: Doroteia, a centopeia de Ana Maria Machado e O menino que foi ao Vento Norte de Bia Bedran, símbolo da nossa cultura popular é um conto para cantar, contar e viajar no encanto das histórias que atravessam os tempos de geração em geração.

Às 20 horas o encontro está marcado com Vitor Hugo, autor do livro ‘Segredos Mágicos’. A obra, segundo escritor tem o propósito de auxiliar as pessoas a garantir o equilíbrio necessário entre pilares importantes da vida: produtividade no ambiente profissional, sem prejudicar a qualidade de vida, controle das emoções e ação na realização de sonhos e projetos.

Toda a programação será transmitida pelo facebook nas páginas: www.facebook.com/rafaelback23 e www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local