Hoje Tem ‘Exposição de Suculenta’ no Recinto de Exposição de Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, promove a Exposição de Suculenta no dia de hoje, dia 15. O local escolhido para ser palco da programação é o Recinto de Exposições “João Zancaner”.

O evento segue das 9 às 15 horas com o acesso liberado do público. A ideia é valorizar os produtores da nossa região e o cultivo da planta que se tornou a queridinha de quem vive em apartamentos, já que não necessita de muita água.

“É uma programação diferenciada, valorizando os produtores de Catanduva, região e também de outros estados que querem expor seu produtos e serviços para a população”, destaca a secretária de Meio Ambiente Júlia Cassiano Wayego.

O evento reunirá hortaliças, suculentas, essências, artesanato e terá ampla praça de alimentação com ambiente familiar e diferentes plantas disponíveis para ver e comprar. O acesso ao Recinto de Exposições será pela Avenida Olímpia, 1091, Vila Guzzo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local