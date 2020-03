Hoje Tem Aula De Yoga Especial Para Dia Internacional Da Mulher

O Conjunto Esportivo Anuar Pachá tem agora pela manha, às 7h30 uma aula especial de Yoga para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A programação da atividade espera reunir muitas mulheres para a prática da yoga que engloba exercícios especiais e ajuda na parte de energia espiritual.

A atividade contará com duas participações especiais das professoras: Gislaine Ciriero e Gabrielle Padilha Furtado. A entrada é gratuita.

Yoga ou ioga significa controlar, unir. É um termo de origem sânscrita, uma língua presente na Índia, em especial na religião hinduísta. Yoga é um conceito é uma filosofia, que trabalha o corpo e a mente, através de disciplinas tradicionais de quem a pratica.

Yoga é relacionada ao budismo e ao hinduísmo, com práticas como exercícios e meditação para trabalhar a parte física e também a mente. Existem diversos ramos da yoga, como a raja-ioga, carma-ioga, jnana-ioga, bacti-ioga e hata-ioga, e cada uma delas possui ações e atividades diferentes para trabalhar com os indivíduos.

Yoga é uma filosofia de vida que tem sua origem na Índia, há mais de 5000 anos, e atualmente é conhecido não apenas como uma filosofia de vida, mas também como sistema holístico que trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo. A yoga trabalha as emoções, ajuda as pessoas a agir de acordo com seus pensamentos e sentimentos, além de trazer um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local